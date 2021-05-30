'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor

'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi birim müdürleri, ilçenin kırsal mahallelerinde bir dizi bilgilendirme ve inceleme programı gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi birim müdürleri, ilçenin kırsal mahallelerinde bir dizi bilgilendirme ve inceleme programı gerçekleştirdi. Program kapsamında karış karış ilçeyi dolaşan ve çalışmaları yerinde inceleyen birim müdürleri, mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, 2021 yılı yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alış verişi yaptı.

Kamber ve Koçcağız Mahalleleriyle başlayıp Cebir ve Çömlekçi ile devam eden program çerçevesinde hem yapılan çalışmalar yerinde değerlendirildi hem de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerin tamamında devam edecek ziyaret programlarında pandemiden etkilenenler de unutulmuyor. Pandemiden maddi manevi etkilenen kişiler tespit edilerek gerekli yardımlar ulaştırılıyor.

Birim müdürlerinden oluşan ekibin ziyareti sırasında konuşan Kamber Muhtarı Ömer Navruz, "Başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ederim, özellikle temizlik konusunda çok yardımcı oluyorlar, tüm isteklerimizi değerlendiriyorlar ve yerine getiriyorlar" dedi.

Bir sonraki adres olan Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük de Belediyenin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek her türlü hizmetin ayağına geldiğini söyledi. 'Biz çok memnunuz' diyen Muhtar Mehmet Kütük, Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor
'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor
'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Merve Çağıran İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Yatırımlar Yılı'nda Talas'ta gidilmedik yer kalmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 10:42:55. #1.14#

title