Yatak odasında yarı çıplak cesedi bulundu! Nişanlısı baltayla saldırıp 83 yerinden bıçaklamış

Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova, düğününe birkaç gün kala nişanlısı Alexander Voronin tarafından vahşice öldürüldü. Yatak odasında yarı çıplak bir şekilde cansız bedeni bulunan genç kadının, baltayla başına vurulduğu ve 83 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.