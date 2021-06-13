Yatak odasında yarı çıplak cesedi bulundu! Nişanlısı baltayla saldırıp 83 yerinden bıçaklamış
Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova, düğününe birkaç gün kala nişanlısı Alexander Voronin tarafından vahşice öldürüldü. Yatak odasında yarı çıplak bir şekilde cansız bedeni bulunan genç kadının, baltayla başına vurulduğu ve 83 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.
Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova, düğününe birkaç gün kala yatak odasında yarı çıplak bir şekilde ölü halde bulundu.
EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ
Nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin ile yaşayan genç kadının ölümü, Voronin'in annesinin eve gelmesi ile ortaya çıktı. 26 yaşındaki Marina Pankratova'nın onlarca yerinden bıçaklandığı ve evin kan gölüne döndüğü öğrenildi.
NİŞANLISI ÖNCE İŞKENCE YAPMIŞ SONRA ÖLDÜRMÜŞ
Adli Tıp'taki ilk incelemede, saatler süren işkencede gelin adayının nişanlısı Voronin tarafından yumruklanıp tekmelendiği belirlendi. Kan donduran cinayet ülke gündemine oturdu.
YAKALANDI
Babası Rus gizli istihbarat servisi KGB'nin eski çalışanı olan Alexander Voronin nişanlısını öldürdükten sonra kaçsa da koronavirüs tedbirleri nedeniyle fazla uzaklaşamadan yakayı ele verdi.
BALTAYLA VURMUŞ
Mahkemeye sunulan kanıtlar katilin genç kadının kafasına baltayla vurduğunu gösterdi, cesette 83 darbe tespit edildi. Alexander Voronin mahkemede "Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı, davaya bakan hakim ise katile 14,5 yıl hapis cezası verdi.