Yatak Odası Komedisi Harbiye seyircisini kahkahaya boğdu

Alan Ayckbourn'un yazdığı, Mert Dilek'in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ve komik bir bakışla ortaya koyuyor.

Oyunun prömiyerine; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Kültür Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosmanoğlu ve Oytun Askeroğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

İngiliz tiyatrosunun yaşayan efsane isimlerinden Alan Ayckbourn'un yazdığı son oyun olarak da bilinen Yatak Odası Komedisi, evliliklerinin farklı evrelerinde dört çiftin hayatlarının komik yanlarını sahneye taşıyor. Ayckbourn, Yatak Odası Komedisi'nde, ustalıklı kalemi ve derinlikli gözlemleriyle, mizahın yerelliği kavramını yıkarak insandan yola çıkıp evrensel bir komedi dili oluşturmayı başarıyor.

Oyun, 10-12 Şubat 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 16-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

Dekor tasarımını Aysel Doğan'ın, kostüm tasarımını Janset Kaplan'ın, müziğini Emrah Can Yaylı'nın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın, efekt tasarımını Hamza Değirmenci'nin yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

Bir usta; Engin Gürmen sahnede…

Yatak Odası Komedisi'nde, İBB Şehir Tiyatroları'nın duayen ismi Engin Gürmen de rol alıyor. 1963 yılında Darülbedayi ailesine katılan, ilk yönetmenlik deneyimini Muhsin Ertuğrul'un genel sanat yönetmenliğinde Cevat Fehmi Başkut'un 'Ölen Hangisi' oyunuyla yapan Gürmen, Ernest rolünde sahneye çıkıyor. Kendisine karısı rolünde bir başka usta isim Ayşen Sezerel eşlik ediyor.

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