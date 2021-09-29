Yatak markası yüzü oldu
Yataş Grup'un yeni uyku markası Puffy ile Gülben Ergen el ele… Puffy'nin marka yüzü Gülben Ergen'in yer aldığı reklam filmlerinin çekimleri tamamlandı. Uyuyamayan bir kadının iyi uykuyla tanışmasını anlatan sürprizlerle dolu reklam filmi, kısa bir süre sonra yayına girecek.
Puffy ile el sıkışan ünlü sanatçı Gülben Ergen, uyku sorunlarının çözümünü buldu. Gülben Ergen, Puffy'nin kısa bir süre sonra yayına girecek yeni reklam filminde,doğru bir yatak ve yastıkla iyi uyuyup mutlu uyanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bir sanatçı ve anne olarak iyi uykunun öneminin farkında olduğunu söyleyen Gülben Ergen, şöyle konuştu: "Uykuma dikkat ederim, düzenli uyumaya çalışırım. Bu anlamda herkes iyi uyusun diye yola çıkan Puffy ile el ele yürümekten çok mutluyum. Arkasında Yataş Grup gibi köklü bir firmanın uzmanlığı ve gücüyle Puffy markasını tanıtmanın heyecanını yaşıyorum. Reklam çekimlerimiz çok keyifli geçti, artık iyi uykunun sırrını buldum." Gülben Ergen gibi bir isimle iş birliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: "Herkesi hayal ettiği iyi uykuyla buluşturmak için yola çıkan Puffy'yi Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Gülben Ergen ile tanıtmak istedik. Yatak, baza, başlık setlerive yastık - yorgandan oluşan ürün ailemizi Gülben Ergen ile birlikte tüketicilerle buluşturacağız. Puffy'nin tüm reklamlarında Gülben Ergen'i göreceksiniz" dedi.
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