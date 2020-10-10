Yatak mağazasında yangın çıktı
10.10.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:18
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir yatak mağazasında yangın çıktı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir yatak mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir yatak mağazasında, gece saat 01.30'da yangın başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, mahalleye sevk edildi. Çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine araştırmaların incelemelerin sürdüğü bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ