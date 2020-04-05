Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfeksiyon tüneli kurdu
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Mustafa Toksöz, Yatağan, Güncel

Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfeksiyon tüneli kurdu

Yatağan ilçesinde belediye tarafından evden çıkmak zorunda kalanlar için iki noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.

05.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:37
Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfeksiyon tüneli kurdu

Yatağan ilçesinde belediye tarafından evden çıkmak zorunda kalanlar için iki noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.

Yatağan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlek caddelerdeki temizlik çalışmalarının ardından iki noktaya dezenfekte tüneli kurarak halkın hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaptığı açıklamada, dezenfekte tünellerini sokağa çıkma zorunluluğu olanların kullanması için yaptıklarını söyledi.

Yatağan'da vatandaşların evde kal çağrısına uyduğunu belirten Toksöz, "Yatağan'da herhangi bir vakamız bulunmuyor ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Halkımızın kurallara ve kısıtlamalara uymalarını istiyoruz." dedi.

65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını anlatan Toksöz, "Belediye olarak bir çok noktaya dezenfekten koyduk. Yoğunluk olan bölgelerde ilaçlamalarımız da devam ediyor. İki dezenfekte tünelimizi de devreye aldık." diye konuştu.

Toksöz, dezenfekten tünellerinden birini ilçenin girişine diğerini ise pazar yerinin giriş noktasına yerleştirdiklerini kaydetti.

Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfeksiyon tüneli kurdu

Kaynak: AA

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Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfeksiyon tüneli kurdu
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