Yasuo ile tanıdığımız Yone şampiyonlar arasına katıldı! League of Legends Yone ile yeni bir hikayeye başlıyor - LoL yeni hero 2020
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Yasuo ile tanıdığımız Yone şampiyonlar arasına katıldı! League of Legends Yone ile yeni bir hikayeye başlıyor - LoL yeni hero 2020

Riot Games en popüler Moba oyunu LOL için geliştirmelere devam ediyor. League of Legends yeni şampiyonu Yone için 10 dakikalık sinematik fragman yayınladı! Yeni güncellemede nerflenen şampiyonlar kimler? Yone skilleri neler? Yone ultisi ve yetenekleri ile ortalığı kasıp kavuracak. Yone kimdir? Yone oynanış ayrıntıları

25.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:17

LOL şampiyonlarına şampiyon eklemeye ve oyunu geliştirmeye devam ediyor. Her güncellemesi çok konuşulan oyuna bir yeni karakter daha eklendi.

YONE SKİLLERİ NELER? YONE YETENEKLERİ

Yasuo'nun abisi Yone, azakana avcısı olarak dirildi. Aralarındaki benzerlikler onların birbirinden ayrılmasına izin vermiyor. Yone'nin Q yeteneğinde de Yasuo'nunkinde olduğu gibi birikme mekaniği var. Oynanış biçimleri de birbirine benziyor.

LOL YONE NASIL OYNANIR?

Ruhunu bedeninden ayırarak ruhlar aleminde hareket edebilen Yone, E ile "Özgür Ruh"u etkinleştirirsiniz. Yone'nin ruhunun bedenine geri dönmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak. Zedve LeBlanc gibi hemen dönemiyor. EndlessPillows, "Fakat E yeteneğini ve ultisini kullanma şekli suikastçılara çok benziyor," diyor. "Arka saflara sızarak kırılgan taşıyıcılara tonla hasar veriyor. Oynanışı için biçici ve suikastçı karışımı diyebiliriz."

Yone'nin Q yeteneği "Ölümcül Çelik" olarak adlandırılıyor. İnsan yapımı kılıcı ile biçici rolünü de üstleniyor fakat bu konuda Yasuo kadar iyi değil.

W yeteneği ise "Tayfbiçen" ile azakana kılıcını kullanıyor.

Yone ultisi "Mühürlü Kader" rakipleri havaya savuruyor.

Yasuo ile tanıdığımız Yone şampiyonlar arasına katıldı! League of Legends Yone ile yeni bir hikayeye başlıyor

YONE KİMDİR? İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ: YONE VE YASUO

Yone'yle ilk tanışmamızda kardeşi Yasuo'nun peşine düşüp onun tarafından öldürüldüğünü görmüştük. Ve geçtiğimiz yedi yıl boyunca bildiğimiz her şey neredeyse bu kadardı. Yone'nin (ve Yasuo'nun) hayatındaki en kötü andan bir kesit.

Yone'yi hayata geri döndürmeden önce cevabını bulmamız gereken birkaç soru vardı.

Hikâye yazarı Michael "Riot Pls" Yichao, "Yone'yi son gördüğümüzde öldüğü düşünülüyordu," diyor. "İlk başlarda Yone'nin ölmemiş olma ihtimali üzerinden ilerlemeyi denedim ama bu pek içime sinmedi. Yone'nin ve hatta daha büyük oranda Yasuo'nun hakkını verememiş olurdum. Bu iki kardeşin hikâyesini tamamen baştan yazmadan ve başlarından geçen olayı önemsizleştirmeden hikâyelerini ileriye taşıdığımdan emin olmak istiyordum.

Yone ve Yasuo'nun uzun zamandır karmaşık bir ilişkisi var. Kardeş ihaneti ve cinayet olayından çok daha öncesine dayanan, aynı ustanın altında birlikte büyüdükleri ve eğitim gördükleri bir geçmişleri var. Bu da aralarında benzerlikler bulunmasının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.

Yasuo ile tanıdığımız Yone şampiyonlar arasına katıldı! League of Legends Yone ile yeni bir hikayeye başlıyor

"İlk başta Yone'nin Yasuo'ya çok benzer oynanışa sahip bir karakter olmasını istiyordum. Çılgınca gelebilir ama Yasuo'nun oynanma oranını azaltmaya çalışıyorduk. Ama aslında bu LoL için iyi bir şey," diyor şampiyon tasarımcısı Jonathan "EndlessPillows" Fuller. "Yasuo, LoL'de en yüksek oynanma oranına sahip olan şampiyon. Yasuo oyuncularına benzer bir oynanışa sahip farklı bir alternatif sunmak, şampiyon çeşitliliğini arttıracak ve her oyunu biraz daha farklı hissettirecek."

Ancak bu yaklaşım pek de başarılı olmadı. Doğrudan bir Yasuo 2.0'a dönüştürmeden, Yasuo'yu diğer şampiyonlardan ayıran şeyleri yapabilen bir şampiyon tasarlamak imkânsız sayılır. EndlessPillows durmadan denedi ama Yasuo'dan daha iyi bir Yasuo yapmanın mümkün olmadığını gördü.

Bu noktada ekip, Yone'nin farklı bir karakter olması gerektiğinin farkına vardı. Dahası, onun kardeşinden bambaşka bir noktada durması gerektiğini fark ettiler.

Kıdemli konsept tasarımcısı Justin "Riot Earp" Albers, "Yone, Legends of Runeterra'da bir kart olarak yayınlandığında birçok oyuncu çok heyecanlandı," diyor. "LoR'daki tasarımı, Yone'nin o zamanlar nasıl biri olduğunu tasvir ediyor. Yasuo'nun takipçilerinden biri olduğu için tasarımını benzer yapmak mantıklıydı. Ve bu kart çizimlerinde muhteşem görünüyor. Fakat League of Legends'ı yukarıdan baktığımız bir açıyla oynadığımız için istediğimiz görsel netlik oluşmayacaktı."

Yasuo ile tanıdığımız Yone şampiyonlar arasına katıldı! League of Legends Yone ile yeni bir hikayeye başlıyor - LoL yeni hero 2020

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