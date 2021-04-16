Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiası
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Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiası

Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği tarafından kurulan MUÇEV şirketince Fethiye ilçesindeki Yassıca Adaları'nın özel şirkete kiraya verileceği ve adaların yapılaşmaya açılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bakan Murat Kurum, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

BAKAN KURUM İDDİALARI YALANLADI

Kurum, "Bakanlığımızca yapılan denetimler neticesinde Yassıca Adalar başta olmak üzere Göcek koylarında ticari kazanç uğruna çevreyi kirleten kaçak işletmelerin faaliyetlerine son verilmiş, gelişigüzel kurulan barakalar kaldırılmıştır. Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın temiz, düzenli ve ucuz hizmet alacakları yasal mevzuata uygun düzenlemeler yapılmakta olup, kıyı ve koylarımızda yaz boyu denetimler sıklaştırılarak devam edecek, kıyı işgallerinin önüne geçilecektir.

''DENİZ EKOSİSTEMİ KORUNACAK''

Ayrıca Göcek koylarında mapa ve şamandıra sistemiyle yat ve teknelerin bağlanması düzenli hale getirilecek, böylece başta deniz çayırları olmak üzere deniz ekosistemi korunacaktır. Bu sistemle deniz ve kıyılardaki kültürel varlıkların tahribatının da önüne geçilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiası
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği tarafından kurulan MUÇEV şirketince Fethiye ilçesindeki Yassıca Adaları'nın özel şirkete kiraya verileceği ve adaların yapılaşmaya açılacağı iddia edildi.

Bakan Kurum, yapılaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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