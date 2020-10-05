Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu
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Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu

05.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:38
Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil hakkında merak edilenler haberimizde. Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu...

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. Aralık doğumlu olan Yasmin Erbil, yay burcudur.

Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.

Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil kaç yaşında? Yasmin Erbil'in boyu ve kilosu

YASMİN ERBİL KAÇ YAŞINDA?

1995 tarihinde dünyaya gelen Yasmin Erbil, 25 yaşındadır.

YASMİN ERBİL BOYU VE KİLOSU

170 boyunda olan Yasmin Erbil 58 kilodur.

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