Çıplak Fotoğrafını Paylaşan Yasmin Erbil: Bardağın Dolu Tarafından Bakın

Arkadaşıyla görüntülü konuşma fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Yasmin Erbil'in çıplak olduğu göğüslerini saçlarıyla kapattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmaet Ali Erbil'in kızı fotoğrafı kendisinin paylaşmasına rağmen yasal yollara başvuracağını belirtti.

GÖĞÜSLERİNİ SAÇLARIYLA ÖRTTÜ

Paylaşımında yüzünün bir kısmını kapatan Yasmin Erbil'in göğsünü de saçlarıyla örttüğü görüldü. Yasmin Erbil'in daha önce de yaptığı cesur paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelmiş, Erbil'in annesi Nergis Kumbasar kızını savunarak "Yaşının gerektiği gibi davranıyor" yorumunda bulunmuştu. Öte yandan pozları hakkında kızını defalarca uyaran Mehmet Ali Erbil bu duruma kızacak gibi görünüyor.

YASMİN ERBİL'DEN ÇIPLAK FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Erbil, bu haberler üzerine bir açıklama yaptı: "Hepimizin bildiği gibi asıl olan şudur ki; her ne olursa olsun konu, baktığınızda gördüğünüz ve tanımladığınız olay sizin gönül gözünüzün görmek istediği gibidir. Tıpkı bardağa birinin boş birinin dolu tarafından bakması gibi. Bu konuyu daha fazla konuşup gündemi meşgul etmek istemiyorum. Sadece beni ve ailemi üzen kişiler hakkında artık yasal adımları atmak zorunda bırakılıyorum, hiç tercih etmememe rağmen..."

İşte o paylaşım: