Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagaram hesabından fotoğrafını paylaşarak göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya" ifadelerini kullandı.

Instagram'dan paylaştığı pozlarla dikkat çeken Yasmin Erbil, son olarak bikiniyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"BENİMİ ÇOK SEVİYORUM YA"

Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazdı.

"LİNÇLERE KARŞI DURUŞUM"

Paylaşımlarına gelen eleştirilere yanıt veren Erbil, geçtiğimiz günlerde bu pozunu "Linçlere karşı duruşum" notuyla yayınlamıştı.

Yasmin Erbil, kendisine anlamsız eleştiriler yapacak olan takipçilerini geçtiğimiz günlerde şu satırlarla uyarmıştı: "Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini, çok da anlam yüklemeyin her şeye. Herkesin giydiği, yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım. Alıştım."