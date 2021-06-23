Yasmani Copello Escobar kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasmani Copello Escobar kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Yasmani Copello Escobar kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasmani Copello Escobar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yasmani Copello Escobar kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasmani Copello Escobar kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu. Yasmani Copello Escobar kimdir, Yasmani Copello Escobar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son şampiyon unvanıyla gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşan Yasmani Copello Escobar , rekor derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Enka sporcusu olan Yasmani Copello Escobar ile ilgilidetaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR KİMDİR?

Yasmani Copello Escobar 15 Nisan 1987 yılında Küba'da doğan, Küba asıllı Türk engelli koşucusu. Enka sporcusudur.

Escobar, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti. Sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini geliştirdi. Yarı finalde bu kez 48.46'yla yeniden rekor kırdı.

Escobar Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazandı. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde yer alan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitti. Eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Copello Türkiye rekorlarına imza atmaya daha sonraki dönemde de devam etti. Son şampiyon unvanıyla gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşan sporcu, rekor derecesiyle bu kez gümüş madalyanın sahibi oldu.

Escobar Türkiye'de öncelikle Fenerbahçe atletizm takımı sporcusu iken daha sonra Enka'ya transfer oldu.

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Yasmani Copello Escobar kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasmani Copello Escobar kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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