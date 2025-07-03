"Yaşlılık dönemi" hangisinin tanımlarından biridir?

'Yaşlılık dönemi' hangisinin tanımlarından biridir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Yaşlılık dönemi" hangisinin tanımlarından biridir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Yaşlılık dönemi" hangisinin tanımlarından biridir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada"Yaşlılık dönemi" hangisinin tanımlarından biridir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"YAŞLILIK DÖNEMİ" HANGİSİNİN TANIMLARINDAN BİRİDİR?

A: İlkbahar

B: Yaz

C: Sonbahar

D: Kış

Cevap : C

'Yaşlılık dönemi' hangisinin tanımlarından biridir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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