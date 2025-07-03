ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada"Yaşlılık dönemi" hangisinin tanımlarından biridir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"YAŞLILIK DÖNEMİ" HANGİSİNİN TANIMLARINDAN BİRİDİR?

A: İlkbahar

B: Yaz

C: Sonbahar

D: Kış

Cevap : C