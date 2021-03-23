Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mart'ta kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Başkan Yazıcı'nın, 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve meyve sepeti hediye ettiği ziyaretlerde, salgın nedeniyle evlerinde bulunmak zorunda olan bireylere yalnız olmadıkları hissettirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, "Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur. Büyüklerimizin bilgi ve birikimi ile beraber, geleceğe her zaman hazırlıklı olmak gençlerimizi de Yaşlılar Haftası münasebetiyle büyüklerimize saygı çerçevesinde en iyi noktaya gelmesini arzu ediyorum. Biz örnek olacağız, onların dualarını aldık. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz