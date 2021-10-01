Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar gönüllerince eğlendi.

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar gönüllerince eğlendi.

Kastamonu'da bulunan bazı ihtiyaç sahibi ile şehit annesi kadınlar, Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı piknik alanında bir araya geldi.

Birlikte yemek yenilmesinin ardından Kızılay gönüllüleri ile kadınlar, ATV aracıyla gezinti yaptı. Sırayla boks makinesine yumruk atan kadınlar, ardından lunaparktaki araçlara binip piknik yerindeki tavşanları sevdi.

Kır gezintisinin ardından program sona erdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuba Güzel, AA muhabirine, "İyilik sizsiz olmaz" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Dünya Yaşlılar Günü'nü daha anlamlı kılmak ve yaşlılarla güzel vakit geçirmek için bir araya geldiklerini anlatan Güzel, "Eğlenceli vakit geçirdik. Biz mutlu olduk, onlar da mutlu oldu. Kızılay ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya devam ediyor." dedi.

Etkinliğe katılan şehit Uğur Yıldız'ın annesi Fahriye Yıldız da çok güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi

Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi

Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Seyit Torun Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Lionel Messi Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Memduh Büyükkılıç Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Fatih Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 21:37:47. #1.11#