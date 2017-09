Yaşlı ve Engellilerin Evlerini Temizliyorlar

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Bayraklı Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerini temizliyor, onlarla yakından ilgileniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Emek Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası 92 yaşında Dudu Kolukısa'nın evini baştan sona temizledi. Belediyenin bu ücretsiz hizmeti Kolukısa'nın komşuları tarafından takdir gördü.



Vatandaşlara yönelik geliştirdiği sosyal projelerle adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerini belli periyotlarla temizlemeye devam ediyor. Belediyenin temizlik ekipleri son olarak 92 yaşındaki Dudu Kolukısa'nın Emek Mahallesi'ndeki evini temizledi, evin eksiklerini giderdi. Alzheimer hastası Dudu Teyze'nin komşularından Semra Ayta, "Belediye Başkanımıza ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuzla ekipler geldi, Dudu ninemizin evini temizlediler. Her türlü ihtiyacını karşıladılar" dedi.



"Her zaman yanlarındayız"



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza dokunan projeler geliştiriyoruz. Evlerini temizlemekte zorlanan engelli ve yaşlılara destek oluyoruz. Onlara değer veriyoruz. Bu hizmetimize zaman zaman çok fazla talep oluyor. Temizlik ekibimiz belli periyotlarla bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşımızın her zaman yanındayız" dedi. - İZMİR