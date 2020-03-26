Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
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Manisa, 3. Sayfa, Güncel

Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Manisa'da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uyardığı yaşlı bir vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polisi memuru, görevden uzaklaştırıldı.

26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:22
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı. B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Haberin Videosu:

Manisa'da, yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı

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Haber Yorumları (26)
500
DR. BEDRİ YALIN ŞAHİN: TÜRKİYE, İTALYA VE İSPANYA GİBİ OLMAK İSTEMİYORSA ACİL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETMELİDİR! AYRICA KİMSE İNŞAAT ŞANTİYELERİNİ KAPATMAYI KONUŞMUYOR BİLE. İSTANBUL ZEYTİNBURNU''NDA BÜYÜKYALI İSTANBUL ŞANTİYESİ HALA ÇALIŞIYOR! İÇERİDE YÜZLERCE ÇALIŞAN VAR!
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FATİH: yaşlı amca milletin hayatını tehlikeye atıyor, diyen andavallar, yaşlılar virüs taşımıyor. Sadece risk grubu, eğer hasta olursa genç kadar dayanamaz ölür diye bu tedbirler.
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ÖMER: Görevden alma bu kadar basit olmamalı. Söz konusu toplum sağlığıysa gerekirse zor da kullanılmalı.
Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
ŞAH: o videoyu çeken arkadaş ALLAH SENDEN RASI OLSUN
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AHMET: rası değil razı
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MERT: Konuyu bilmeden polisi suçlamak yargısız infaz etmek 65 yaşında denilen şahıs bilmiyormu bu yaş sınırının dışarı çıkmasının yasak olduğunu dün otobüsün önüne kendini atan bayan şahıs bilmiyomuydu yaşının insanı olmak başka bisey toplumun sağlığını hiçe sayıp inatlasarak bisey elde etmeye çalışmak ayıp polisin dediklerini dinlendiyse milletin sağlığına zarar verip bana bağıramazsın deyip bağırıyorsa demek ki sabır sınırlarını iyice zorlamış üstünde üniforma olması onunda insan olduğu unutturmamali bi insanın sanrıda bu duruma getirilene kadar zorlanmamalı bide bu taraftan bakmak lazım...
Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
YUSUFF: Zavallı çok zavallı bedeni büyürken beyni büyümeyip aklı geri kalmış polis memuru.
Cevap Yaz 15 51 Yayından Kaldır
CİHANGİR: yazıklar olsun sanki kendisi hep böyle kalacak
Cevap Yaz 10 47 Yayından Kaldır
MERT: moruga az bile söylemis kimsenin hakki yokture baskalrinin hayatlarini tehlikeye atmaya burada yorum yapan beyinsizlere söylüyorum italyan belediye baskanlari televizyonlarda barim barim bagfiriyorlar italyada disari cikana bes yil cezaevi beyinsizlern kanuna uya cak sin uy mak zorun dasin!''!!
54 14 Yayından Kaldır
ÖNCE ADALET: BÖYLE AHLAK YOKSUNU İNSANLARA DEVLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR
Cevap Yaz 12 46 Yayından Kaldır
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