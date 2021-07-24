Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
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Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan şarkıcı Halil Sezai, konserinde skandal açıklamalar yaptı. Şiddet olayı hakkında konuşan Sezai, "Hak etti. Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020'de gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. Komşusunu acımasızca dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yattı. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, şaşkına çeviren açıklamalar yaptı.

"GEREKTİĞİ ŞEKİLDE DÖVEMEDİM"

Konserinde cezaevine girmesiyle ilgili konuşan Sezai, resmen pişman olmadığını ilan etti. Şarkı arasında konuşan Halil Sezai, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" dedi. Konsere gelen vatandaşların bu sözlerin ardından gülerek Sezai'yi alkışlaması da pes dedirtti.

NE OLMUŞTU?

'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da 15 Eylül 2020'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.

Yaşlı komşusuna dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.

Yaşlı komşusuna dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere - Haberler Magazin
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