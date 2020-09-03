Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü
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Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü

İstanbul Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde geldiği otobüs durağını elleriyle temizlemeye başlayan yaşlı kadın görenleri şaşırttı. Her sabah aynı durağa gelerek aynı temizliği yaptığı öğrenilen kadın durakta bekleyen onlarca kişinin bakışlarına aldırış etmeden sokağı elleriyle süpürdü.

03.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:42

Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde çevre temizliği yapan kadın görenlerde hayret uyandırdı. Çevreye gelişigüzel atılmış çöpleri toplayan ve adeta elleriyle su giderini süpüren kadın kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

O TOPLADI DİĞERLERİ İZLEDİ

Ümraniye İkbal Caddesi Seyrek Sokak'ta bulunan otobüs durağında sabah saat 07.00 sularında yaşlı bir kadının bir anda çevre temizliği yapmaya başladığı görüldü. Yaşlı kadın yine çevreden bulduğu bir poşetin içerisine durağın içindeki ve yakın çevresindeki çöpleri koymaya başladı. Yaşlı kadının elleriyle çöp toplaması durakta bekleyen kişileri şaşırttı. İşe gitmek için bekleyen onlarca kişi yaşlı kadının örnek davranışını izlerken yaşlı kadının çevre temizliğini her sabah yaptığı öğrenildi.

ELLERİYLE SÜPÜRDÜ

Kadının davranışı çevredekiler tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının çevreye atılan pet şişeleri, yiyecek ambalajlarını, sigara izmaritlerini topladığı ardından da su giderinde biriken kuru yaprakları elleriyle süpürdüğü görülüyor.

Yaşlı kadının sabah erkenden yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü
Yaşlı kadının sabah erkenden yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü
Haber Yorumları (9)
ÖZGE: Keşke herkese örnek olsa! Bizim insanımız toplamak yerine daha da dağıtıyor!
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BOBO: takdire şayan bir davranış lakin bu dönemde sağlıklı değil
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DÜRBÜNLÜ: Güzel bir davranış ama topluma hiçbir etkisi olacağını sanmıyorum,,bu davranışı en yüksek makamda ve Saray’da oturanlar yapsa daha çok ses getirirdi diye düşünüyorum.
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