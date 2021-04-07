Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış

Manisa'da 88 yaşındaki kadının yaşlılığa bağlı olduğu tahmin edilen ölümü sonrasında, gelini tarafından işkence gördüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İnceleme yapılmak üzere yaşlı kadının mezarı açıldı. Müge Anlı'nın programında ise gelinin işkencesini görüntülediği için alkış alan evin küçük gelininin, yaşlı kadın ölünce taziye evinde göbek attığı öğrenildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 27 gün önce hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapanın ise 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşıyan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan olduğu öğrenildi.

TAZİYE EVİNDE GÖBEK ATMIŞ

Görüntüleri çeken kişinin ise Fadime Aslan'ın diğer gelini olan Fidan Aslan olduğu ortaya çıktı. Fidan Aslan'ın bu ifşası sonrasında gündeme oturan ölüm, Müge Anlı'nın programında masaya yatırıldı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise işkenceyi videoya alan ve herkesin 'kahraman' gözüyle baktığı diğer gelin Fidan Aslan'ın taziye evindeki göbek attığı anlar yer aldı. Yaşlı kadın öldükten sonra Fidan Aslan, taziye evinde onun kıyafetlerini giyip göbek atmış. Görüntüleri izleyen Müge Anlı isyan etti ve "Sen kahraman değilsin. Sen de işkence edenlerden farklı değilsin" dedi.

ZORLA OYNATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Taziye evinde göbek atan Fidan Aslan ise kendini "Bana zorla yaptırdılar" diyerek savundu. Kaynanasının kıyafetlerini tehdit ve hakaretlerle giyindiği iddia eden Fidan Aslan, göbek attığı görüntüleri de diğer eltisinin çektiğini söyledi. Canlı yayına bağlanan elti Pınar Aslan ise Fidan'ı yalanladı. Fidan'ın "Telefonunu aç şimdi bir şey yapacağım çekersin" dediğini belirten elti, Fidan'ın babaannenin kıyafetlerini giyip odada göbek attığını anlattı.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF

Fidan Aslan'ın görüntülerini izleyen Müge Anlı "Taziye evinde kızılderili gibi tepiniyorsun. Sen de masum değilsin" diyerek tepkisini ortaya koydu. İlk başta zorla dans ettirildiğini söyleyen Fidan Aslan, köşeye sıkışınca ağız değiştirdi ve "Ben cahillik ettim henüz küçüğüm" dedi.

"SEN DAHA ÇOK ÇEKECEKSİN"

İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan, Müge Anlı ile canlı yayına katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasına yıllarca baktığını ve ortaya çıkan görüntülere rağmen onu dövmediğini iddia etti. Videoyu çeken gelini Fidan Aslan'ın kendisine bıçak çektiğinden şikayet eden Fadime Aslan'a Müge Anlı ise şu sözlerle isyan etti: "Sen daha çok çekeceksin. Herkes ettiğini çeker. Siz de bunları yaşayacaksınız."