Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi
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Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

15.10.2020 23:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:42
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Erzurum'da 76 yaşındaki Melek Bulut, evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu. Olayı duyan yaşlı kadının yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı annesi Melek Bulut'u (76) ziyaret etmek için evine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kızı, yanına yaklaştığında annesinin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü.

Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

KAPIDA ZORLAMA OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlanma olmadığı belirtildi. Bulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan Bulut'un yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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