Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti
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Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti Burdur'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti

BURDUR - Burdur'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Arıkan idaresindeki 07 CSK 09 plakalı kapalı kasa Mercedes marka kamyonet, İbrahim Parlak yönetimindeki Wolksvagen marka 15 NE 560 hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Parlak'ın kaza yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Parlak'ın yanında bulunan eşi İlkay Parlak ile diğer sürücü Mevlüt Arıkan ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı araçta bulunana eşi İlkay Parlak da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Arıkan ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Devlet Hastanesi morgu önüne gelen yaşlı çifttin kızı ve yakınları büyük üzüntü yaşadılar.

Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti
Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti
Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti
Yaşlı çift kazada hayatlarını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN

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