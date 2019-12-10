Yaşlı bireyler dikkat!

10.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:39

KEMİK ERİMESİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE OLABİLİR

Bilimsel araştırmalar, ülkemiz dahil dünya genelinde salgın şeklinde bir D vitamini eksikliği yaşandığını kanıtlıyor. Vücudun genel sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çarpıcı bir şekilde ortaya konan D vitamini, özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve ileri yaşlarda görülen osteoporoz, kırık ve düşmelerde başlıca risk faktörü olarak tanımlanıyor.

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini eksikliği, tüm dünyada ciddi bir sağlık problemine dönüştü. D vitamini konusunda yapılan son araştırmalar, ülkemizin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde dahi güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığını ortaya koyuyor.En büyük kaynağı güneş ışınları olan D vitamininin, vücuttaki eksikliği özellikle yaşlı bireylerde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve düşmelere yol açıyor.Yaşlı bireylerde D vitamininin hem deride yapımının hem de bağırsaklarda emiliminin az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, 70 yaşa kadar 15 mikrogram, 70 yaş üstünde 20 mikrogram miktarında alınması gereken günlük D Vitamininin, D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirle tamamlanabileceğini belirtiyor.

"VÜCUDUNUZDA D VİTAMİNİ YETERSİZSE KALSİYUM DA GÖREVİNİ YAPAMAZ"

Kemik erimesinin ülkemizde çok sık görülen bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Garipağaoğlu, "Kemik erimesinin önlenmesi ve tedavisinde en önemli desteği kalsiyumdan alıyoruz. Ancak kalsiyumu kemiklere yerleştiren D vitaminidir. Dolayısı ile vücudunuzda D vitamini yetersiz ise kalsiyum görevini yapamaz.D vitamininin besinsel kaynakları son derece sınırlıdır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde toplumun genel sağlığını korumak için besinler, D vitamini ile zenginleştirilmektedir. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında etkili bir besindir. Az tuzlu peynirler yaşlı bireyler için ana ve ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilecek sağlıklı atıştırmalıklardır. Yaşlı bireylerin, hem kalsiyumu hem de D vitaminini aynı anda alabilecekleri "D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleri" tüketmeleri önemlidir" diye konuştu.

Düzenli yürüyüş yapmanın ve yeterli uykunun da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Garipağaoğlu, düzenli yürüyüş yapmanın, yeterli ve kaliteli uyku uyumanın bağışıklık sistemini iyileştirdiğini ve kemik sağlığını koruduğunu belirtiyor.

Kaynak: Bültenler