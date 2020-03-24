Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı - Haber
Koronavirüs, Türkiye, Zabıta, Polis, Yaşam, Güncel

Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı

65 yaş üzerinin koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesinin ardından polis ve zabıta yaşlıların alışveriş ihtiyaçlarını karşılarken yaşlı bir amcanın tüm mahcubiyetiyle poğaça istediği anlar duygulandırdı.

24.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:10
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Yaşlıların ihtiyaçları ise zabıta ve polis tarafından karşılanırken bir amcanın zabıtadan mahcubiyetiyle poğaça da istemesi izleyenleri duygulandırdı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre hayatını kaybedenlerin tamamı yaşlılardan oluşuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Yaşlılarımızın ihtiyaçları ise valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor.

"POĞAÇA ALIR MISIN POĞAÇA?"

Sosyal medyada yaşlılara yönelik alaycı videolar olsa da kamu görevlileri 65 yaş üzerindekilerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

O videolardan birinde yaşlı adam zabıta memurundan isteklerini sıralarken poğaça da istediğini belirtiyor ve şunları söylüyor "1 kilo pırasa, bizim pazarda taze fasulye gördüm yarım kilo da taze fasulye. Bir de poğaça alır mısın poğaça? Peynirli veya zeytinli fark etmiyor. 4 tane alsan yeter." Amcanın naif bir şekilde poğaça istemesi ise büyük ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandırıldı. Yaşlıların ihtiyaçları ise il ve ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde güvenlik güçleri, zabıta ve STK'lar aracılığıyla sağlanıyor.

Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı

Haberin Videosu:

Sosyal medyada yaşlı vatandaşın, zabıtadan poğaça da istediği anlar görenleri duygulandırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haber
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Idris Elba Serra Yılmaz Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 12:17:41. #1.15#
title