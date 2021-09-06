Yaşlı adamın öldüğü trafik kazasında kahreden detay
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Yaşlı adamın öldüğü trafik kazasında kahreden detay

Yaşlı adamın öldüğü trafik kazasında kahreden detay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama çarparak ölümüne sebep olan araç sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama çarparak ölümüne sebep olan araç sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana yönünden Kadirli şehir merkezi istikametine seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 01 AF 460 plakalı otomobil, o esnada yolun karşı tarafına yaya şekilde geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Eser'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen 71 yaşındaki Mehmet Eser kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan yaşlı adama çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü O.K.'nin kaza esnasında direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ve hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptığı ortaya çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesinde süren araç şoförü O.K.'nin anjiyo olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Yaşlı adamın öldüğü trafik kazasında kahreden detay
Yaşlı adamın öldüğü trafik kazasında kahreden detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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