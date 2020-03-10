Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı Bursa'da dün sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 80 yaşındaki İsmail Yavaş'ın ölümüyle ilgili kazada yeni bir gelişme yaşandı. Çalışmayı derinleştiren polis, kaza sırasında sürücünün Ramazan Girgin'in oğlu Batu Girgin olduğunu belirledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren İsmail Yavaş'ın (80) ölümüyle ilgili araç sahibi Ramazan Girgin gözaltına alındı. İnceleme sonrası sürücünün Girgin'in oğlu olduğu ortaya çıktı. Kaza, dün öğleden sonra, Beyler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Yavaş'a, sürücüsünün geri manevra yaptığı 16 Z 3330 plakalı kamyonet çarptı. Yavaş, çarpmanın şiddetiyle kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan kontrolde Yavaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan incelemede kamyonetin sahibinin Ramazan Girgin (45) olduğu tespit edildi. Girgin olay yerinde gözaltına alındı. TUTUKLANDI Çalışmayı derinleştiren polis, kaza sırasında sürücünün Ramazan Girgin'in oğlu Batu Girgin olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Batu Girgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.