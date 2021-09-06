Yaşlı adamın öldüğü kaza anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı adamın öldüğü kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana yönünden Kadirli şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, o esnada yolun karşı tarafına yaya şekilde geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Eser'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Kadirli Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen 71 yaşındaki Mehmet Eser kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Mehmet Eser'in öldüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Yaşlı adamın öldüğü kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yaşlı adamın öldüğü kaza anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:52:08. #1.14#

title