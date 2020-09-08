Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla evin bahçesinden 10 kamyon...

Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla evin bahçesinden 10 kamyon çöp çıkardı. Saatler süren temizlik çalışmasının ardından mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Turgutlu Kaymakamlığına bildirdi.

Turgutlu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda evinde yalnız yaşayan İsmet A.'nın ikamet ettiği çöp evin bahçesinde ve kaldırımın üzerinde biriktirdiği çöpten topladığı malzemeler Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Saatlerce süren temizlik çalışmasının ardından kötü kokudan şikayetçi olan mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Ekipler, evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarırken, toplanan çöplerin ardından ev ve evin bahçesinde temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: İHA