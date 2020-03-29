Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi
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Safranbolu, Karabük, Yerel

Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi

Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi -Parkı boş gören yaşlı bir vatandaş ise salıncakta sallandığı ilginç anlar böyle görüntülendi Karabük'te, bir kişi "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.

29.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:10
Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi

Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi

-Parkı boş gören yaşlı bir vatandaş ise salıncakta sallandığı ilginç anlar böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te, bir kişi "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Kavsa, evinin bahçesinde bulunan salıncağa "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla bindi. Kara kızanı kucağına alan Ali Kavsa bir süre salıncakta sallandı. Ali Kavas, "İki gündür binemediği salıncağa bugün biniyoruz" dedi.

İkilinin görüntüleri büyük beğeni topladı.

Parkta tek başına salıncak keyfi

Öte yandan Karabük merkezde yaşlı bir vatandaş yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle boş kalan çocuk parkında salıncağa binerek eğlendi.

5000 Evler Mahallesi Şahintepesi mevkisinde yaşlı bir vatandaş korona virüse aldırış etmeden çocuk parkında eğlendi. Virüs tehdidi nedeniyle kimselerin olmadığı çocuk parkında salıncağa binen yaşlı adam cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre salıncakta sallanarak eğlenen yaşlı adam daha sonra parktan ayrıldı.

Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yaşlı adamın eşek yavrusuyla salıncak keyfi

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