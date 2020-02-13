Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu
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Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

Denizli'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.

13.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:55
Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi 'nda inşaat alanında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeyle 72 yaşındaki Musa Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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