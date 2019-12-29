Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü
Haberler » Güncel » Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber

Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü

Peru'nun başkenti Lima'da tekerlekli sandalyedeki engelli yaşlı bir adam, yoldan geçmesini engelleyen boyacı merdivenini sarsarak boyacının düşmesine neden oldu. O anlar anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

29.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:01

Peru'nun kentinde tekerlekli sandalyeli yaşlı bir adam, hastanenin dış cephesini boyayan boyacının merdivenini yolunu kapattığı için sarsmaya başladı. Öfkeli yaşlı adamın merdiveni sarsması üzerine boyacı 9 metre yükseklikten yere düştü. Olay anının görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına kaydoldu.

POLİS, YAŞLI ADAMI ARIYOR

Olayın ardından hastaneye götürülen boyacı Francisco Fernndez Snchez'in (46) ciddi bir yara almadığı belirtilirken, polisin tekerlekli sandalyedeki adamı aradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler