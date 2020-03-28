Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu
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Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu

Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kişi yolda ölü bulundu.

28.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:37
Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu

Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kişi yolda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 64 yaşındaki Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak cesedi incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı.

Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu

Kaynak: İHA

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Yaşlı adam yolun ortasında ölü olarak bulundu

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