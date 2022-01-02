YAŞLI ADAM KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde ikinci el eşya satan 82 yaşındaki Kadir Aydın, satış yaptığı kaldırımda ölü bulundu.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında İnönü Mahallesi 677 sokakta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz yatan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 82 yaşındaki Kadir Aydın olduğunu belirledi. Aydın'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.