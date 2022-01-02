YAŞLI ADAM KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YAŞLI ADAM KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde ikinci el eşya satan 82 yaşındaki Kadir Aydın, satış yaptığı kaldırımda ölü bulundu.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde ikinci el eşya satan 82 yaşındaki Kadir Aydın, satış yaptığı kaldırımda ölü bulundu.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında İnönü Mahallesi 677 sokakta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz yatan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 82 yaşındaki Kadir Aydın olduğunu belirledi. Aydın'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

YAŞLI ADAM KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

YAŞLI ADAM KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

YAŞLI ADAM KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

 Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

 Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title