Yaşlı adam 16 saat sonra bulundu
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Yaşlı adam 16 saat sonra bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam, 16 saat sonra köy yakınlarında bulundu.

01.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:01
Yaşlı adam 16 saat sonra bulundu

'ın ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam, 16 saat sonra köy yakınlarında bulundu.


Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı köyünde tek başına yaşayan 64 yaşındaki 'den alamayan komşuları, saat 19.00'da kayıp olduğu ihbarında buldu. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması yaptı. Gece havanın kararması ile birlikte çalışmalar günün ilk ışıkları ile birlikte sabah saatlerinde AFAD ekipleri tarafından devam etti. Yaşlı adam 11.00 sıralarında köye yakın bir yerde bulundu. Tarlasına giden ve düşmesi sonucu geceyi orada geçiren yaşlı adamın sabah saatlerinde köye dönmeye çalıştığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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