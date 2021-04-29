Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
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Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SİNOP'ta Deniz Kurt (26), dinlemek için yaslandığı tarihi surun bir bölümü yıkılınca 7 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

SİNOP'ta Deniz Kurt (26), dinlemek için yaslandığı tarihi surun bir bölümü yıkılınca 7 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün Barbaros Caddesi tarihi Sinop Kalesi bölgesinde meydana geldi. Dinlenmek isteyen Deniz Kurt'un yaslandığı surun bir bölümü, aniden yıkıldı. Kurt, büyük taşlarla yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde yaralanıp, mahsur kalan Kurt, itfaiye ekiplerince alınıp, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Deniz Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı
Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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