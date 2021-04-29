Son dakika! Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı

Son dakika habere göre SİNOP'ta Deniz Kurt (26), dinlemek için yaslandığı tarihi surun bir bölümü yıkılınca 7 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.