Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Kısmetse Olur, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor 2020 yarışmalarıyla ünlenen Yasin Obuz'un "Ala" isimli rap şarkısını bu akşam yayınlandı. Obuz'un klibinde Cemal Can Canseven, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım yer aldı. Şarkı klibi, kısa sürede 570 binden fazla izlendi.

Kısmetse Olur, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz, "Ala" isimli yeni bir rap şarkısı çıkardı. Şarkıcılığa soyunan Yasin'e klibinde Survivor'dan arkadaşları Cemal Can Canseven, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım eşlik etti. AĞUSTOS AYINDA STÜDYOYA GİRMİŞTİ Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, çıkaracağı rap şarkısı için ağustos ayında stüdyoya girmişti. Şarkıyı Burak King'den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti. KISA SÜREDE 500 BİNİN ÜZERİNDE İZLENDİ Yasin Obuz'un "Ala" adını verdiği şarkısı bu akşam 19.00'da YouTube'da yayınlandıktan sonra 570 binin üzerinde izlendi.