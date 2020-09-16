Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi
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Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi

Kısmetse Olur, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor 2020 yarışmalarıyla ünlenen Yasin Obuz'un "Ala" isimli rap şarkısını bu akşam yayınlandı. Obuz'un klibinde Cemal Can Canseven, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım yer aldı. Şarkı klibi, kısa sürede 570 binden fazla izlendi.

16.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:42

Kısmetse Olur, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz, "Ala" isimli yeni bir rap şarkısı çıkardı. Şarkıcılığa soyunan Yasin'e klibinde Survivor'dan arkadaşları Cemal Can Canseven, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım eşlik etti.

AĞUSTOS AYINDA STÜDYOYA GİRMİŞTİ

Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, çıkaracağı rap şarkısı için ağustos ayında stüdyoya girmişti. Şarkıyı Burak King'den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti.

KISA SÜREDE 500 BİNİN ÜZERİNDE İZLENDİ

Yasin Obuz'un "Ala" adını verdiği şarkısı bu akşam 19.00'da YouTube'da yayınlandıktan sonra 570 binin üzerinde izlendi.

Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi
Haber Yorumları (5)
TKRDĞ: bir sen eksiktin. şimdi tam oldu. . .
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CEMİL: SEVİM KOŞ BİR MANTAR DAHA ÜREDİ
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HALK: Ulan bi bitmediniz gitti.
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500
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