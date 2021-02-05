Yasin Obuz'un şarkısı Tik Tok Masası Youtube'da yayınlandı
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Yasin Obuz'un şarkısı Tik Tok Masası Youtube'da yayınlandı

05.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:51
Yasin Obuz'un şarkısı Tik Tok Masası Youtube'da yayınlandı

"Ala" şarkısıyla Youtube'da milyonlarca dinleyicinin beğenisini kazanan Yasin Obuz, yeni single çalışması " İstanbul City'i " Goed Music etiketi ile çıkardı

Şarkının sözleri Furkan Gügercin ve Ataberk Kurnaz'a, bestesi ve düzenlemesi ise Yiğit Seferoğlu'na ait. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen klip, Ömer Çelik imzası taşıyor. Yasin Obuz& ; İstanbul City isimli şarkısını ilk kez Tik Tok Masası Youtube 'dan paylaştı.Sunuculuğunu Tik Tok fenomenlerinden& ; ikizler Oğuz Bay ve Uğur Bay 'ın yaptığı aynı zamanda Sercan Yıldırım,Deniz Yıldız,Sema Akpınar,Berfin Mis, Sudde Özcan,Duygu Aycan 'ın katılımlarıyla& ; sohbet eşliğinde& ; hayranlarının beğenisine sundu.Şarkı kısa süre içersinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yasin Obuz 'un yeni şarkısı İstanbul City tüm dijital platformlarda ve video klibi Netd& ; Müzik Yotube kanalında yayında.

Kaynak: Snob Magazin

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