Yasin Aydın - Kim O Sakallı Adam Sözleri | Yasin Aydın Kimdir?

Müzisyen Yasin Aydın, 2018 yılında çıkardığı "Kim O Sakallı Adam" şarkısıyla tekrar gündeme geldi. Peki Yasin Aydın kimdir? İşte Yasin Aydın - Kim O Sakallı Adam Sözleri

Yasin Aydın Karadeniz'li bir şarkıcıdır. Yasin Aydın kimdir diye soranlar 2018 yılında çıkardığı "Kim O Sakallı Adam" şarkısını duyup, onu merak ediyor. Hem tarz hem de ses olarak Koray Avcı'ya benzetilen Yasin Avcı, zamanında sokak şarkıcılığı yapıyordu. Şimdilerde ise kendi şarkılarını yazıp söylüyor. Kim o sakallı adam şarkısının bir de klipi bulunuyor.

YASİN AYDIN - KİM O SAKALLI ADAM SÖZLERİ

Seni üzen, beni bile bana düşman bilirdum

Senun ruhun duymadi, kaç kere ayna kırdum

Güneş doğmak bilmez artuk, diken olur yastuğum

Güya ben olacaktum, ayağuma bastuğun

Güneş doğmak bilmez artuk, diken olur yastuğum

Güya ben olacaktum, ayağuma bastuğun

Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?

Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?

Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime

Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam

Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?

Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?

Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime

Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam

Zaten kıysam adi aşk değil, olurdi yalan

Onun uşaklari şimdi ana diyecek sana

Ne oldi, hayalindeki benum güzel kızıma?

Bütün güzel şeylerun adi değişti bende

Çünkü adun sakliydi güzel olan herşeyde

Bütün güzel şeylerun adi değişti bende

Çünkü adun sakliydi güzel olan herşeyde

Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?

Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?

Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime

Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam

Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?

Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?

Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime

Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam

Zaten kıysam adi aşk değil, olurdi yalan

Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?

Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?

Boğuluyorum inan...