Yasin Aydın - Kim O Sakallı Adam Sözleri | Yasin Aydın Kimdir?
Müzisyen Yasin Aydın, 2018 yılında çıkardığı "Kim O Sakallı Adam" şarkısıyla tekrar gündeme geldi. Peki Yasin Aydın kimdir? İşte Yasin Aydın - Kim O Sakallı Adam Sözleri
Yasin Aydın Karadeniz'li bir şarkıcıdır. Yasin Aydın kimdir diye soranlar 2018 yılında çıkardığı "Kim O Sakallı Adam" şarkısını duyup, onu merak ediyor. Hem tarz hem de ses olarak Koray Avcı'ya benzetilen Yasin Avcı, zamanında sokak şarkıcılığı yapıyordu. Şimdilerde ise kendi şarkılarını yazıp söylüyor. Kim o sakallı adam şarkısının bir de klipi bulunuyor.
YASİN AYDIN - KİM O SAKALLI ADAM SÖZLERİ
Seni üzen, beni bile bana düşman bilirdum
Senun ruhun duymadi, kaç kere ayna kırdum
Güneş doğmak bilmez artuk, diken olur yastuğum
Güya ben olacaktum, ayağuma bastuğun
Güneş doğmak bilmez artuk, diken olur yastuğum
Güya ben olacaktum, ayağuma bastuğun
Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?
Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?
Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime
Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam
Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?
Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?
Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime
Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam
Zaten kıysam adi aşk değil, olurdi yalan
Onun uşaklari şimdi ana diyecek sana
Ne oldi, hayalindeki benum güzel kızıma?
Bütün güzel şeylerun adi değişti bende
Çünkü adun sakliydi güzel olan herşeyde
Bütün güzel şeylerun adi değişti bende
Çünkü adun sakliydi güzel olan herşeyde
Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?
Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?
Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime
Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam
Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?
Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?
Boğuluyorum inan, geceyi döktun içime
Yine da sen mutli ol, ben sana kıyamam
Zaten kıysam adi aşk değil, olurdi yalan
Şimdi bana söyler misun, kim o sakalli adam?
Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan?
Boğuluyorum inan...