Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli?

AK Parti eski Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Yasin Aktay, son zamanlarda gündeme geldi. Yasin Aktay'ın hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde. Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Sorularını sizin için cevapladık. Yasin Aktay'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AK Parti eski Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Yasin Aktay, son zamanlarda gündeme geldi. Yasin Aktay'ın hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde. Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Sorularını sizin için cevapladık. Yasin Aktay'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASİN AKTAY KİMDİR? YASİN AKTAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yasin Aktay, 1966 'da Siirt'te doğmuştur. AK Parti eski Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

TBMM 25. ve 26.dönem AK Parti Siirt Milletvekili. Halen AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsüdür

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990'da lisans; 1993'te yüksek lisans; 1997'de de doktorasını bitirdi.

1999 yılında Uygulamalı Sosyoloji Anabilim dalında doçent, 2005 yılında da Kurumlar sosyolojisi Anabilim dalında profesör oldu.

1992 Eylül'ünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde 2012 Eylül'üne kadar öğretim üyesi olarak çalıştı.

Eylül 2012 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde çalışmaya başladı.

2001 ve 2004 yıllarında ABD'nin değişik üniversitelerinde araştırtmalar yapıp ders veren Aktay, 1991 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte çıkarmaya başladığı Tezkire dergisinin ve 2002 yılında yayımlanmaya başlanan Sivil Toplum dergisinin editörlüğünü yaptı.

2008 Şubat – 2011 Şubat yılları arasında Mehtap TV'de Ferhat Kentel ile birlikte Tersi ve Yüzü Programını yaptı. 2011 yılında TV Net'de başladığı Bakışaçısı programını hazırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda TRT Arapça'da da Beyne'turas ve'l Hadasa programını da sundu.

Yurt içi ve yurt dışında birçok dergide makaleleri yayınlanan ve birçok araştırma projesinde yer alan Aktay halen Yeni Şafak Gazetesinde de köşe yazısı yazmakta, aynı zamanda Ankara'da bulunan Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün de başkanlığını yürütmektedir.

2010 -2014 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün başkanlığını yürütmüştür. Eylül 2012'de AK Parti 4. Olağan kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir

Kitapları

Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm

Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme

Din Sosyolojisi

Türk Dininin Sosyolojik İmkânı: Alevilik ve İslam Protestanlığı

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: İslamcılık

Küresel Kentleşme: Konya Örneği

Korku ve İktidar: Komplo Üretimi ve elit Tahakkümü

Türk Sosyolojisinin Tarihine Eleştirel bir Katkı

Tarihbozumu: Tarih sosyolojisi ve tarih bilinci

Türkiye'de Ortak bir Kimlik olarak Ötekilik

Karizma Zamanları: 28 Şubat'tan 27 Nisan'a AK Parti ve Türk Siyaseti

Culture and Politics in the New Middle East, edited by Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal,

Değişen Ortadoğu'da Kültür ve Siyaset

Çeviriler:

İngilizce'den;

Max Weber ve İslam: Eleştirel Bir Yaklaşım, Bryan S. Turner (Vadi, 1991)

Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, Ahmet Çiğdem (Vadi, 1992)

İslam Toplumları Tarihi, Ira Lapidus (2 cilt, İletişim, 2002, 2010)

Arapça'dan;

Tarih, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, Muhammed Arkoun (vadi, 2000)