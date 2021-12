Yasemin Yıldırım - Yeterlilik Sözlü Sınavı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı öğrencisi Yasemin Yıldırım'ın yeterlilik sözlü sınavı, 27. 12. 2021 Pazartesi günü saat 10: 00'da gerçekleşecektir.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir.

Tez Konusu: An Embodied Interaction Design Method for Developing Natural User Interfaces for Immersive Virtual Reality

Danışman Adı: Dr. Öğr. Üyesi Simge Esin Orhun

Topic: Simge Orhun's Zoom Meeting

Time: Dec 27, 2021 10: 00 AM Moscow

Join Zoom Meeting

https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/98499787306? pwd=VytZNEhxdGh1cFRMYmVaa1FCSlRYQT09

Meeting ID: 984 9978 7306

Passcode: 810849

Kişisel Verilerin Korunması/Aydınlatma Metni:

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programlarda, izleyici olarak katılınan online platformlarda gerçekleştirilen aleni akademik faaliyetlerin sadece idari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kayıt altına alındığı, söz konusu kayıt ile elde edilen kişisel verilerin ilgililer tarafından başka bir amaçla kullanılamayacağı hususunda şahsınızı aydınlatır, toplantıya gönüllü katılım ile bu hususu beyan ve taahhüt etmiş olduğunuzu belirtir, gereğini önemle rica ederiz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet