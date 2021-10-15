Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?

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YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yasemin Şefkatli mankendir ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile beraberdir. Şefkatli İstanbul Beşiktaş'ta yaşamaktadır. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir.

Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olmuştur.

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