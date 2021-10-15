Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Şefkatli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yasemin Şefkatli hakkında merak edilenler. Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi. Yasemin Şefkatli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Şefkatli merak konusu oldu. İşte Yasemin Şefkatli hakkında merak edilen Yasemin Şefkatli kimdir, Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yasemin Şefkatli mankendir ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile beraberdir. Şefkatli İstanbul Beşiktaş'ta yaşamaktadır. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir.

Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?

Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olmuştur.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Sergio Perez Sergen Yalçın Merih Demiral Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kubilay Aka Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:38:20. #1.13#