Yasemin Sakallıoğlu, yeni reklam filmleriyle ekranlarda
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Yasemin Sakallıoğlu, yeni reklam filmleriyle ekranlarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yasemin Sakallıoğlu, yeni reklam filmleriyle ekranlarda

Canlandırdığı karakterler ve rol aldığı filmlerle komedi alanında son yılların başarılı oyuncularından biri olan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez reklam filmleriyle evlere konuk oluyor.

Canlandırdığı karakterler ve rol aldığı filmlerle komedi alanında son yılların başarılı oyuncularından biri olan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez reklam filmleriyle evlere konuk oluyor.

Yasemin Sakallıoğlu, reklam filmleriyle evlere konuk oluyor. Yasemin Sakallıoğlu'nun bu alandaki ilk projesi olan ve 3 filmlik bir seri olarak ekranlarda yerini alacak reklam filmlerinin, klasik bir tabirle izleyenleri güldürürken düşündüren bir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

Reklam filmi ve ürün hakkında şu bilgiler verildi: "Bir temizlik robotunun üstün özelliklerinin işlendiği filmlerde, Yasemin Sakallıoğlu bu robotu kabullenmekte zorlanan ve robotla temizlik yarışına giren bir temizlik görevlisini canlandırıyor. Mizahi dile sahip filmler, Yasemin Sakallıoğlu'nun oyunculuğuyla çok daha eğlenceli bir hal alıyor. "Eviniz bu temizliği hak ediyor"mottosuyla Aura Cleanmax temizlik robotunun tanıtımını yapan reklam filmleri, pandemi günlerinde evlerimizde hijyenin önemini de vurguluyor. Sadece yüksek emiş gücü değil ödüllü tasarımıyla da dikkat çeken Aura Cleanmax toz, kir, virüs, bakterileri ve ev tozu akarlarını yüzde 99.9 oranında suya hapsediyor. Cleanmax, evindeki temizlikten emin olmak isteyen kadınlar tarafından kendi kategorisinde en çok tercih edilen ürün olma özelliği de taşıyor ". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:06:12. #1.15#
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