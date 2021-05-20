Yasemin Özilhan, Serenay Sarıkaya'ya tavır mı aldı?

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Özilhan'ın Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel ile yakınlaştığı, Serenay Sarıkaya'ya tavır aldığı iddia edilmişti. Özilhan'a bu iddia soruldu. İşte ayrıntılar...

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve çocukları ile birlikte çıktığı Göcek tatilinden döndü. Tatil dönüşü soluğu Bebek'te alan Özilhan, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Toplantım var, onun için acele ediyorum" dedi.

SETLERE GERİ DÖNECEK Mİ?

Özilhan, "Setlere geri dönecek misiniz?" sorusuna, "Anlamlı bir proje olursa setlere dönebilirim. Ama şu an öyle bir durum yok" cevabını verdi.

Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel'le kısa bir süre önce tanışan Yasemin Özilhan, güzel oyuncuyu Instagram hesabından hemen takibe aldı. Hande Erçel de "Takibe takip" dedi ve sosyal medya hesabından sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ı geri takip etmeye başladı.

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını belli etmişti.

Yasemin Özilhan'a basına yansıyan bu haber soruldu.

Sosyetik güzel, "Serenay Sarıkaya ile aranız açık mı?" sorusuna, "O konuları konuşmayayım" cevabını verdikten sonra aracına bindi. Özilhan'ın bu iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.

Yasemin Özilhan'ın fit ve sportif görüntüsü de dikkat çekti. İşte Özilhan'ın Bebek turundan renkli kareler...

Kaynak: Snob Magazin