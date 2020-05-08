Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
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Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
08.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:07

Koronavirüs sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, bu kez evinin terasında objektife poz verdi. Özilhan o anları Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren güzel oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir karede sırt kemiği takipçilerinin dikkatini çekmiş ve "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapılmıştı.

TERAS POZLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yasemin Özilhan, bu kez evinin terasında objektife poz verdi. Özilhan bu anları Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

Özilhan, kızının kendisine sarıldığı fotoğrafı da paylaştı.

Yasemin Özilhan'ın evinin terasında verdiği pozlar beğeni topladı
Yasemin Özilhan'ın evinin terasında verdiği pozlar beğeni topladı
Yasemin Özilhan'ın evinin terasında verdiği pozlar beğeni topladı

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