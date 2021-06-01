Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

Euroleague Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, şampiyon oldu.

Euroleague Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, şampiyon oldu. Köln'de düzenlenen finalin şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek THY Euroleague'de birinciliği elde etti.

Yasemin Özilhan da müsabakayı izlemek için eşi İzzet Özilhan'la birlikte Almanya'ya gitti. Şampiyonluğu tribünde kutlayan Özilhan, o anları sosyal medyada paylaştı.

Maçın ardından Özilhan, Anadolu Efes ekibiyle birlikte yapılan kutlamalara da katıldı.

Sevgiliye tebrik

Oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisi Buğrahan Tuncer'i sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak tebrik etti. Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra ise sildi.

Kaynak: Hürriyet