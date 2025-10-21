Haberler

Yasemin Nenni öldü mü? Yasemin Nenni kaç yaşındaydı neden öldü, hastalığı neydi?

Yasemin Nenni öldü mü? Yasemin Nenni kaç yaşındaydı neden öldü, hastalığı neydi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da lösemiyle uzun süredir yaşam mücadelesi veren Yasemin Nenni, yürekleri sızlattı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Yasemin Nenni'nin sağlık durumu ve yaşam öyküsü, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden paylaştığı video sonrasında gündem oldu. Peki, Yasemin Nenni hayatını kaybetti mi? Kaç yaşındaydı, hastalığı neydi ve ölüm nedeni ne olarak açıklandı?

Tarsuslu Yasemin Nenni'nin lösemiyle verdiği mücadele sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzun zamandır tedavi gören genç kadının durumu, paylaştığı duygusal videolarla herkesi derinden etkiledi. Yasemin Nenni'nin yaşamını yitirdiği iddiaları ise sevenlerini yasa boğdu. Peki Yasemin Nenni neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

YASEMİN NENNİ ÖLDÜ MÜ?

Mersin'in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemi tedavisi gören Yasemin Nenni, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayata veda eden Nenni, memleketi Tarsus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE ODASINDA SESLENDİRDİĞİ ŞARKI YÜREK BURKTU

Vefatından kısa süre önce hastane odasında Selda Bağcan'ın "Sürgün" adlı şarkısını seslendiren Yasemin Nenni'nin görüntüleri sosyal medyada duygusal anlara neden oldu.

DUYGUSAL SÖZLER VE SON PAYLAŞIMI

"Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri..." sözleriyle başlayan şarkıyı seslendiren Nenni'nin videosunu kuzeni sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı taziye mesajlarıyla ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.