Yasemin Nenni öldü mü? Yasemin Nenni kaç yaşındaydı neden öldü, hastalığı neydi?

Tarsuslu Yasemin Nenni'nin lösemiyle verdiği mücadele sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzun zamandır tedavi gören genç kadının durumu, paylaştığı duygusal videolarla herkesi derinden etkiledi. Yasemin Nenni'nin yaşamını yitirdiği iddiaları ise sevenlerini yasa boğdu. Peki Yasemin Nenni neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

YASEMİN NENNİ ÖLDÜ MÜ?

Mersin'in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemi tedavisi gören Yasemin Nenni, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayata veda eden Nenni, memleketi Tarsus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE ODASINDA SESLENDİRDİĞİ ŞARKI YÜREK BURKTU

Vefatından kısa süre önce hastane odasında Selda Bağcan'ın "Sürgün" adlı şarkısını seslendiren Yasemin Nenni'nin görüntüleri sosyal medyada duygusal anlara neden oldu.

DUYGUSAL SÖZLER VE SON PAYLAŞIMI

"Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri..." sözleriyle başlayan şarkıyı seslendiren Nenni'nin videosunu kuzeni sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı taziye mesajlarıyla ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.