Yasemin Miras'dan maske tarifi Yasemin Miras, kadınların evde yapacağı maske tariflerinin yanı sıra saç dökülmesi önceleyici ve seliüt giderici gibi bakımlarında da bahsetti.

Güzellik uzmanı Yasemin Miras, önceki gün Survivor Evrim Keklik'le Uçankuş Tv'deki Lerzan Mutlu'nun programına katıldı. Programda Miras, kadınların evde yapacağı maske tariflerinin yanı sıra saç dökülmesi önceleyici ve seliüt giderici gibi bakımlarında da bahsetti. Maskeleri Yasemin Miras'la beraber yapan Keklik bir ara programda ağladı. Survivor yarıştığı süre boyunca annesinden bahseden yarışmacı, katıldığı programda da anne konusu açılınca göz yaşlarını tutamadı.& ;



Kaynak: Snob Magazin