Yasemin-Burak Kaya çifti boşandı Eski bakan Cavit Çağlar'ın kızı Yasemin Kaya ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşanarak 13 yıllık evliliklerini bitirdiler.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ bugünkü köşe yazısında Yasemin-Burak Kaya çiftinin boşandığını yazdı.

İşte o yazı: & ;"Kaya Holding'in veliahtlarından Burak Kaya ve siyasetçi Cavit Çağlar'ın kızı Yasemin Çağlar'ın boşanmak üzere olduğunu mayıs ayında yazmıştım.

'İHANETİ AFFETMEDİ'

Aldığım duyumlara göre çift, geçtiğimiz perşembe günü sessiz sedasız boşanmış. 2007'de Kıbrıs'ta yapılan görkemli bir düğünle evlenen çiftin iki çocuğu var. Eşinin çapkınlık haberlerinden sonra Yasemin Hanım'ı davadan vazgeçirmek için yakın dostları ve aile büyükleri de araya girmişti.

Ancak ihaneti affetmeyen Yasemin Hanım, evliliğine son noktayı koymuş. Üstelik boşanırken de eşinden hiçbir şey talep etmeyerek, davanın uzamasını engellemiş ve tek celsede boşanmış."

Kaynak: Snob Magazin