Yasemin Allen, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerine şov yaptı!

Güzel oyuncu Yasemin Allen, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz vererek takipçilerini mest etti.

"PRENSES GİBİ GÖZÜKÜYORSUNUZ"

Oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yasemin Allen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğrafla adeta bacak şov yaptı. Eteğinin derin yırtmacını sıyırdıktan sonra selfie çeken 29 yaşındaki oyuncu, böylece çekici fiziğini gözler önüne serdi. Allen'in takipçileri de fotoğrafa sessiz kalmadı. Allen'in bir takipçisi fotoğrafa, "Fiziğin olağanüstü." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğal güzelliğinizle prenses gibi gözüküyorsunuz." dedi.