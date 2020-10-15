Yaşar Yıldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?

Bazı televizyon programlarına da katılan Yaşar Yıldırım vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Yaşar Yıldırım kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi üniversiteden mezun olmuştur? Evli mi, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?